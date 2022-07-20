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общество

Гаспарян и Соловьёв высказались о ситуации вокруг новосибирского депутата Хельги Пироговой

Фото Гаспарян и Соловьёв высказались о ситуации вокруг новосибирского депутата Хельги Пироговой
Фото Гаспарян и Соловьёв высказались о ситуации вокруг новосибирского депутата Хельги Пироговой

Коллаж Сиб.фм

Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв отреагировали на события вокруг публикации независимого депутата из Новосибирска Хельги Пироговой о российских военных, погибших в ходе спецоперации.

20 июля Армен Гаспарян и Владимир Соловьёв прокомментировали ситуацию, с 18 июля разворачивающуюся вокруг независимого депутата Хельги Пироговой после её публикации в личном Twitter-аккаунте. Там политик высказалась о российских военнослужащих, которые погибли во время спецоперации в Украине. Характер публикации возмутил вице-спикера новосибирского Заксобрания Андрея Панфёрова, который сначала опубликовал открытое письмо на своей странице ВКонтакте, а после этого обратился в областную прокуратуру, которая назначила лингвистическую экспертизу приведённых депутатом цитат.

20 июля в Telegram-канале Владимира Соловьёва появился репост из Telegram-канала Армена Гаспаряна: в нём блогер выражал надежду, что Хельга Пирогова «ответит по закону».

Владимир Соловьёв не добавил к репосту сопроводительного текста, но выразил согласие с озвученной в публикации позицией.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
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