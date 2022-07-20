Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам

Freepik.com

Россиянам сообщили о новом запрете, связанным с процедурой предоставления отпусков для работников. Теперь работодателям перестанут давать возможность запрещать отпускать сотрудников на полный отдых. Данная мера начнет действовать уже с 18 июля.

О нововведении сообщила юрист Ирина Сивакова. По ее словам, изменение коснутся такого момента, как деление отпуска на части. Многие сотрудники выходят на заслуженный отдых в течение года по несколько раз. Однако некоторые хотели бы взять для отдыха все имеющиеся в их распоряжении дни.

По словам Сиваковой, одна из работниц как раз захотела уйти в отпуск на все положенное ей по закону и трудовому договору время. Речь идет о 28 календарных днях. Однако работодатель отказался одобрить ей такой отпуск и подписать соответствующее распоряжение. Руководитель предприятия заявил, что отпуск обязательно должен делиться на части, сославшись якобы на нормы закона.

Но в Роструде опровергли такое положение дел. Сотрудники ведомства заявили, что действия работодателя в этой ситуации не соотносятся с законом. Фактически никто не запрещает работникам отгуливать весь отпуск за один раз. Это может произойти только в том случае, если такая мера прописана в специальном соглашении. Если же его нет, работник может смело уйти в длительный отпуск, и это будет законно.

Таким образом, работодателям перестанут давать возможность запрещать отпускать сотрудников на полный отдых. И такая мера начнет действовать уже с 18 июля.

Также юрист посоветовала всем, кто столкнется с подобной ситуацией в своей компании, писать заявление в инспекцию по труду. Работодателя оштрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, когда жителям Новосибирска выгодно идти в отпуск в 2022 году. Куда можно отправиться на отдых, а также где посмотреть настоящий рейтинг гостиниц и честные отзывы.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.