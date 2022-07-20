Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске на муниципальный приют для животных выделили 10 миллионов

Фото В Новосибирске на муниципальный приют для животных выделили 10 миллионов
Фото В Новосибирске на муниципальный приют для животных выделили 10 миллионов

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Около 10 миллионов рублей выделили на проект городского приюта для животных.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска начал поиск подрядчика, который выполнит проект по проектированию городского приюта для животных. На этот объект выделено практически 10 миллионов рублей из средств местного бюджета. Подробная информация о будущем приюте опубликована на сайте Госзакупок.

Заявка была размещена 19 июля, а поиск исполнителя продлится до 4 августа. Начальная и максимальная цена контракта составляет 9 999 077,39 рублей. Завершить проект подрядчик обязуется в срок до 10 апреля 2023 года.

Согласно документации, новый приют для животных будет располагаться в Ленинском районе, по улице Толмачёвское шоссе, 53а. Планируется, что в здании будут размещены 250 собак и 50 кошек, при этом будет необходимо предусмотреть их раздельное содержание. Общая площадь территории приюта займёт 20 864 квадратных метра.

В описании объекта уточняется, что территория приюта должна быть разделена на административную и административно-хозяйственную зоны, а также места временного пребывания животных и содержания животных.

Кроме того, проект приюта должен будет включать стоянки для автомобилей, а также открытую площадку с элементами благоустройства и озеленения.

Как писал Сиб.фм ранее, предполагается, что за год муниципальный приют сможет принимать и выпускать от четырёх до четырёх с половиной тысяч животных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
животные
приют
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33992
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
19714
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18189
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17437
В мэрии Новосибирска Артёма Скатова перевели в свидетели по уголовному делу
16831
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
13221
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
11083
Министр спорта Ахапов поставил задачу ФК "Новосибирск" на сезон-2022/23