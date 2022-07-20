В Новосибирске на муниципальный приют для животных выделили 10 миллионов

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Около 10 миллионов рублей выделили на проект городского приюта для животных.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска начал поиск подрядчика, который выполнит проект по проектированию городского приюта для животных. На этот объект выделено практически 10 миллионов рублей из средств местного бюджета. Подробная информация о будущем приюте опубликована на сайте Госзакупок.

Заявка была размещена 19 июля, а поиск исполнителя продлится до 4 августа. Начальная и максимальная цена контракта составляет 9 999 077,39 рублей. Завершить проект подрядчик обязуется в срок до 10 апреля 2023 года.

Согласно документации, новый приют для животных будет располагаться в Ленинском районе, по улице Толмачёвское шоссе, 53а. Планируется, что в здании будут размещены 250 собак и 50 кошек, при этом будет необходимо предусмотреть их раздельное содержание. Общая площадь территории приюта займёт 20 864 квадратных метра.

В описании объекта уточняется, что территория приюта должна быть разделена на административную и административно-хозяйственную зоны, а также места временного пребывания животных и содержания животных.

Кроме того, проект приюта должен будет включать стоянки для автомобилей, а также открытую площадку с элементами благоустройства и озеленения.

Как писал Сиб.фм ранее, предполагается, что за год муниципальный приют сможет принимать и выпускать от четырёх до четырёх с половиной тысяч животных.