Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске первый матч на льду нового ЛДС проведут осенью

Фото В Новосибирске первый матч на льду нового ЛДС проведут осенью
Фото В Новосибирске первый матч на льду нового ЛДС проведут осенью

Фото Сиб.фм

Первый хоккейный матч на арене нового ЛДС продёт в Новосибирске осенью 2022 года.

В Новосибирске лёд нового ЛДС будет испробован спортсменами уже осенью: в ноябре там пройдёт первый тренировочный матч ХК «Сибирь». Для новосибирских игроков эта площадка станет домашней ареной. Как пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС 20 июля, первая игра на льду нового ледового дворца пройдёт до официального ввода здания в эксплуатацию.

По словам губернатора, для готовности объекта осталось лишь осуществить внутреннюю отделку здания. Строительство нового ЛДС должно завершиться в сентябре, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 31 декабря 2022 года.

Напомним, также к осени планируется завершить и благоустройство парка, который разворачивают рядом с новой ледовой ареной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Новосибирская область
строительство
ХК «Сибирь»
новый лдс
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33992
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
19714
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18189
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17437
В мэрии Новосибирска Артёма Скатова перевели в свидетели по уголовному делу
16831
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
13221
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
11083
Министр спорта Ахапов поставил задачу ФК "Новосибирск" на сезон-2022/23