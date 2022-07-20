В Новосибирске первый матч на льду нового ЛДС проведут осенью

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Первый хоккейный матч на арене нового ЛДС продёт в Новосибирске осенью 2022 года.

В Новосибирске лёд нового ЛДС будет испробован спортсменами уже осенью: в ноябре там пройдёт первый тренировочный матч ХК «Сибирь». Для новосибирских игроков эта площадка станет домашней ареной. Как пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС 20 июля, первая игра на льду нового ледового дворца пройдёт до официального ввода здания в эксплуатацию.

По словам губернатора, для готовности объекта осталось лишь осуществить внутреннюю отделку здания. Строительство нового ЛДС должно завершиться в сентябре, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 31 декабря 2022 года.

Напомним, также к осени планируется завершить и благоустройство парка, который разворачивают рядом с новой ледовой ареной.