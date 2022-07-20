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общество

В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома

Фото В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома
Фото В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники МЧС вывели мужчину из охваченного огнём здания.

Вечером 20 июля в Калининском районе города загорелся частный дом: сообщение о пожаре на улице Знаменская поступило в МЧС по Новосибирской области в 16:57. На момент прибытия первых пожарных расчётов частный дом, в котором размещались четыре семьи, уже полностью горел. Пламя охватило и надворные постройки, пристроенные к зданию. Кроме того, огонь мог перейти и на два соседних жилых дома.

Фото В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома 2

Для ликвидации огня развернули магистральные линии и организовали подвоз воды от ближайших пожарных гидрантов.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в одной из квартир горящего дома находился мужчина: из-за сильного задымления и огня он не смог выйти самостоятельно. Чтобы эвакуировать мужчину, пожарным понадобилось срезать с окна металлические решётки. После этого его передали бригаде скорой медицинской помощи. В пресс-службе МЧС уточнили, что из соседнего дома пожарные также успели эвакуировать пожилую женщину.

Фото В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома 3

Кроме того, из металлического гаража спасатели вынесли два баллона с 50 литрами газа каждый.

Открытое горение ликвидировали спустя полтора часа после вызова, в 18:34.

«На месте происшествия работали пожарные, экипажи ГИБДД, медики, специалисты газовой службы и электрики. Всего для ликвидации последствий пожара задействовали 53 человека и 11 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 42 человека личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото В Новосибирске пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома 4

В результате пожара, который охватил более 600 квадратных метров, сгорел дом и надворные постройки. После завершения всех неотложных работ на месте пожара дознаватели МЧС РФ установят причину произошедшего.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
пожар
МЧС, спасатели
Возгорание
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