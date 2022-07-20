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общество

В Новосибирске водитель Kia Rio наехал на 8-летнего мальчика на самокате

Фото В Новосибирске водитель Kia Rio наехал на 8-летнего мальчика на самокате
Фото В Новосибирске водитель Kia Rio наехал на 8-летнего мальчика на самокате

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

8-летнего мальчика госпитализировали после наезда Kia Rio.

Вечером 20 июля в Кировском районе 37-летний водитель, двигавшийся на Kia Rio по дворовой территории дома N 44/6 по улице Сибиряков-Гвардейцев, наехал на 8-летнего мальчика на самокате. Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, наезд произошёл в пути следования, напротив дома 44/6 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Известно, что мальчик переезжал проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, после наезда мальчик был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время характер полученных им травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирске суд приговорил девушке на Range Rover, которая насмерть сбила самокатчика на пешеходном переходе, к сроку в колонии-поселении.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
ребёнок пострадал
самокат
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