В Новосибирске водителя маршрутки зажало после ДТП с грузовой «Газелью»

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС»

В Новосибирске водителю маршрутки понадобилась помощь спасателей и медиков после столкновения с грузовой «Газелью».

Днём 19 июля в Октябрьском районе города столкнулись две «Газели»: маршрутное такси и грузовик. ДТП произошло на дороге вдоль улицы Большевистская. В результате столкновения оказался зажат водитель маршрутки, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Для освобождения мужчины понадобилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. После того, как мужчину удалось деблокировать, 61-летнего водителя передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи. Также сотрудниками МАСС была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств и их стабилизация.