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общество

Дожди и похолодание ожидаются в Новосибирске до конца недели

Фото Дожди и похолодание ожидаются в Новосибирске до конца недели
Фото Дожди и похолодание ожидаются в Новосибирске до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Температура днем в Новосибирске опустится до +19 градусов к воскресенью.

Начиная с четверга, 21 июля, и до понедельника, 25 июля, в Новосибирске ожидаются дожди и похолодание.

21 июля, в четверг, ожидаются дожди и высокая влажность воздуха. Температура днем будет +17..+23°C.

22 июля, в пятницу, погода ухудшится. Весь день ожидаются дожди и грозы, а воздух днем прогреется только до +22°C.

23 июля, в субботу, ожидаются моросящие дожди и ветер 6 м/с. Днем температура воздуха составит +17..+20°C.

24 июля, в воскресенье, ожидается похолодание до +19°C. Ночью температура достигнет отметки +11°C.

25 июля, в понедельник, воздух станет теплее, а вероятность дождя снизится. Средняя температура днем составит +17..+21°C.

Напомним, ранее говорилось о шторме в Черном море, из-за которого Сочи накрыли порывы сильного ветра и ливни. Также теперь из прогнозов погоды можно узнать о температуре воды, силе и направлении ветра, времени приливов и отливов, а также о высоте и направлении волн.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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