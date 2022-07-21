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Экстренное предупреждение из-за грозы 21 июля выпустили в Новосибирске

Фото Экстренное предупреждение из-за грозы 21 июля выпустили в Новосибирске
Фото Экстренное предупреждение из-за грозы 21 июля выпустили в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Синоптики в Новосибирске распространили экстренное предупреждение из-за грозы 21 июля.

Ливень с грозой ожидается в Новосибирске 21 июля. Из-за резкого ухудшения погоды синоптики сделали экстренное предупреждение. Информация размещена на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

По данным синоптиков, опасные погодные условия сохранятся в Новосибирске до пятницы, 22 июля.

«Гроза. Период предупреждения до 21:00 22 июля», – говорится на официальном сайте «Западно-Сибирского УГМС».

В четверг, 21 июля, в Новосибирске ожидается ливень с грозой. Воздух прогреется до +27 градусов, при этом порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

22 июля, в пятницу, также будет идти дождь. Не исключены грозы. Ночью в областном центре похолодает до +14, днём ожидается до +24 градусов. Ветер будет дуть южный, с порывами до 12 метров в секунду.

Дождливая погода сохранится вплоть до субботы, 23 июля. Синоптики предупредили о грозе и ветре, который сменит направление на северо-западное.

Напомним, ранее Сиб.фм писал об эпичной ночной грозе в Новосибирске, которая попала на видео.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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