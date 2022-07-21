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общество

Это что, шутка?! В России часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года

Фото Это что, шутка?! В России часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года
Фото Это что, шутка?! В России часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года

Freepick.com

Глава страны Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому некоторые граждане перестанут получать страховые пенсии по старости. Такие изменения должны поспособствовать экономии бюджета Пенсионного фонда России.

Как отмечается в документе, выплата страховых пенсий будет прекращена для иностранных граждан, проживающих в России, которым аннулировали вид на жительство.

Фото Это что, шутка?! В России часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года 2

В законе сказано, что для получения пенсии на территории РФ и из российского бюджета у иностранца или человека без гражданства должен быть на руках вид на жительство. При его отсутствии выплата пенсии будет прекращена.

Информацию об аннулировании таких документов для иностранцев ПФР будет оперативно получать из единого реестра, который содержит сведения о населении Российской Федерации.

Фото Это что, шутка?! В России часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года 3

Авторы закона отмечают, что он будет способствовать более правильному расходованию средств бюджета Пенсионного фонда и не допустит нецелевых трат. Несмотря на то что документ уже подписан президентом, он вступит в силу лишь с 1 января 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пенсионеры в России смогут получать компенсацию за расходы на капремонт без документов. ПФР Новосибирской области досрочно перечислит социальные пособия в июле, а также список пособий, которые выросли после индексации.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
выплаты
пенсия
ПФР
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