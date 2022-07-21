Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера

Фото Виктории Рыжих / Горсайт

Жители Новосибирска нередко делают татуировки с портретами известных личностей — политиков и звёзд эстрады.

В эксклюзивном материале журналисты gorsite.ru поговорили с татуировщиками и любителями тату, чтобы узнать об истории их татуировок.

Цой, Бодров и тату из кирзачей

Александр Рогов начал делать татуировки из любопытства. Стало интересно, как на нем будет выглядеть рисунок и насколько это больно.

Александр вспоминает, что во времена его первых татуировок пасту для тату-машинки делали из каблука советского кирзового сапога, разводя режиновую сажу перекисью водорода.

О татуировках Виктора Цоя и Сергея Бодрова на спине Александр не сожалеет. Более того, регулярно их обновляет и корректирует. Обоих он считает символами поколения. Изучая жизнь и творчество Цоя, Александр стал учиться играть на гитаре. Фильмы и биографию Бодрова он знает наизусть.

На одной картине персонажи оказались из-за схожей трагической судьбы.

Ленин, Гитлер, Иисус и пистолеты

Татуировки для Александра делал Сергей Гребеньщиков. Он начинал более 17 лет назад, с самодельными тату-машинками из гелевой ручки и гитарной струны. Пастой служили и сами чернила гелевых ручек, и паста из измельченного кирзового сапога. Сейчас же он, как и все профессиональные тату-мастера, использует профессиональную краску.

Александр Рогов и Сергей Гребеньщиков

Как утверждает Сергей, самый популярный запрос на татуировку за 17 лет — изображение черепа.

Сейчас парни чаще хотят набивать черепа и пистолеты, девушки — львиц и тигриц. Лица, статуи и абстрактные символы одинаковы популярны у всех.

Раньше каждая татуировка могла нести в себе определенное послание для тех, кто знает определенные символы. Например, такой «язык тела» был распространен в советских тюрьмах. Сейчас же клиенты набивают то, что хотят, а не что положено.

Очень популярны религиозные темы латино-американской культуры чикано: Иисус Христос, Дева Мария, ангелы и кресты, мексиканский Санта Муэртэ.

Из относительно современных личностей Сергей набивал Михаила Круга, Юру Хой, и Ленина с Гитлером, которые смотрели друг на друга.

Криминальное чтиво, Викинги и черепа

Олеся Лымарь начала забиваться в 18 лет у своего родственника. К этому ее подтолкнул отец.

Первая татуировка на пояснице — кошка с сигаретой в мундштуке. Спустя время Олеся поняла, что это выглядит ужасно. Но удалить цветную татуировку почти невозможно, поэтому собеседница gorsite.ru решила набить поверх кошки другое тату. Сейчас у нее 6 тату. Тематика большинства — фильмы и сериалы. Старый фильм «Унесенные ветром» — на правом предплечье, сериал «Викинги» — на спине, «Криминальное чтиво» и Сэмюэл Л. Джексон — на левой руке.

Напомним, ранее жительница Новосибирска попыталась удалить татуировку "Собственность" на лобке, а мастер депиляции в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин.