Из больницы Новосибирска сбежал пациент в тяжелом состоянии

Фото: «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске из больницы пропал 49-летний пациент, госпитализированный в тяжёлом состоянии.

В Новосибирске объявлен пропавшим без вести 49-летний Андрей Гридневский (Тестов). Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» во «Вконтакте».

19 июля 2022 года пациент больницы в Центральном районе вышел на улицу покурить, и не вернулся ни в палату, ни домой. Уже 2 дня неизвестно, где он находится и в каком состоянии.

Ему нужен регулярный прием лекарств и надзор близких людей. Без лекарств он может быть дезориентирован и сильно напуган, рассказала журналисту "АиФ — Новосибирск" Алеся Яблонских, руководитель волонтёрского поискового отряда «ЛизаАлерт».

Его рост — 173 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз его видели в серой кофте, спортивных штанах и черных шлепках-сланцах.

Потерявшийся нуждается в медицинской помощи.

«ЛизаАлерт» просит сообщить любые сведения о местонахождении и состоянии пропавшего по номеру 8-923-111-77-41.

Напомним, ранее в Новосибирске 67-летний пенсионер вышел покурить и пропал. Также пропал из дома 62-летний мужчина в Искитиме.