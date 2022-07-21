Маршруты автобусов и трамваев изменят на левом берегу Новосибирска до 25 июля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из-за перекрытия дороги автобусы и трамваи на левом берегу Новосибирска изменят маршруты до следующей недели.

С пятницы, 22 июля, до понедельника, 25 июля, будет перекрыт перекресток Блюхера и Ватутина. Из-за этого изменятся маршруты автобусов и трамваев на левом берегу Новосибирска.

Причина перекрытия — ремонт теплотрассы под трамвайными путями, сообщает мэрия Новосибирска.

Перекресток будет перекрыт с 6 утра 22 июля до 6 утра 25 июля, так что в понедельник общественный транспорт снова будет ходить по привычным маршрутам.

Какие маршруты общественного транспорта изменятся:

Автобус № 10 будет следовать от ул. Покрышкина через площадь Маркса, проспект Маркса, Космическую и Блюхера. Далее по обычному маршруту в обоих направлениях.

Автобус № 96 — площадь Труда, Станиславского, Титова, Покрышкина. Далее по обычному маршруту в обоих направлениях.

Трамвай № 15 будет следовать от Бугринской рощи до площади Маркса

Трамвай № 18 будет следовать от посёлка Чемской до площади Маркса

Трамвай № 8 перестанет ходить на 3 дня.

Трамваи № 2, 3, 10, 16 будут следовать по обычному маршруту.

Напомним, ранее в Новосибирске сообщалось, что будет перекрыт перекресток Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Также 31 июля будет перекрыта дорога в Мочище из-за авиашоу.