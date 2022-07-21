Мужчина украл из квартиры экс-возлюбленной технику и украшения на 200 тысяч

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Читинец проник в квартиру бывшей девушки и вынес оттуда имущество на 200 тысяч рублей.

Житель Читы незаконно пробрался в квартиру бывшей девушки и похитил её собственность на общую сумму 200 тысяч рублей. Об инциденте сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

Как пишет ZabNews, пара рассталась две недели назад. После этого 44-летний мужчина, который уже был судим ранее, выкрал из квартиры бывшей возлюбленной ноутбук, а также золотые и серебряные украшения.

Черновский районный суд города Читы назначил мужчине 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

Ранее ZabNews сообщал о грабителе, который заходил в открытые квартиры читинцев и похищал оттуда деньги и технику.

Также ZabNews писали о задержании жителей Забайкальского края, которые ранили таксиста ножом, а после душили его проволокой, чтобы угнать принадлежащий мужчине автомобиль.