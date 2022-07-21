Новосибирск стал последним мегаполисом в рейтинге «умных городов»

Фото: Сиб.фм

Минстрой РФ опубликовал индекс IQ городов. Новосибирск занял последнее место после Красноярска, Екатеринбурга и Омска в рейтинге городов с населением более 1 млн человек.

Новосибирск занял последнее, 15-е, место в рейтинге по результатам цифровизации населенных пунктов в 2021 году. Города оценивают по критериям проекта «Умный город», который курирует Минстрой РФ. «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Новосибирск оценили в 34,65 баллов. Первое место заняла Москва, набравшая 117,6 баллов, второе место — Санкт-Петербург с 98,13 баллами, третье присвоили Нижнему Новгороду (88,26 баллов).

Другие города Сибири — Красноярск и Омск, обогнали Новосибирск, заняв шестое (76 баллов) и 13 место (37,88) соответственно.

Итоги исследования подвели в Мурманске на форуме «Умный город: Новые вызовы» в середине июля, на котором представителей Новосибирска не было. Первую информацию о лидерах опубликовали на днях.

Проект «Умный город» был запущен в 2019 году. По информации с сайта Минстроя РФ, критерии «интеллекта» городов министерство разработало вместе с МГУ им. Ломоносова. Эксперты рассматривают населенные пункты по 5 критериям: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности городской среды. 200 городов-участников делятся на четыре категории в зависимости от численности населения.

В других рейтингах позиция столицы Сибири лучше: Новосибирск вышел из пятерки лидеров по долгостроям и стал одним из самых зеленых мегаполисов.