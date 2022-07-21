Обалденно вкусно: раскрыт простой рецепт засолки идеальных груздей и маслят

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Грузди и маслята – одни из самых вкусных закусок в любое время года, так как грибы получаются сочными и ароматными. В материале Сиб.фм мы публикуем четыре самых простых рецепта засолки грибов.

Белые грузди солёные холодным способом в банках

Ингредиенты: грузди, соль каменная — 3 ст. лож., на 3-х л. банку, чеснок — 1 небольшая головка, листья хрена, зонтики укропа — 3 шт., листья смородины, душистый перец горошком.

Способ приготовления:

Перебрать грибы, замочить в воде на пару часов, затем тщательно помыть их чистой губкой, чтобы отмыть от листьев и грунта. Замочить грузди в холодной воде, установить гнёт. Замачивать нужно 2-3 суток, меня воду по 3-4 раза в день. Вымачивать нужно, чтобы ушла вся горечь с грибов. Чеснок нарезать слайсами. На дно чистой банки добавить немного соли, несколько кусочков чеснока, лист хрена, укроп, лист смородины и горошины перца. Укладываем грузди, шляпкой вниз, так лучше они просолятся. Укладываем грибы слоями, каждый слой пересыпая солью, горошинами душистым перцем, чесноком, укропом и листочком смородины. Заполняем банку доверху. Грибы должны пустить жидкость. В качестве гнёта можно использовать обыкновенную пластиковую крышку. В крышке нужно сделать 4-5 дырочек, затем опустить её в кипяток (она станет мягкой) и засунуть крышку прямо в банку. Через дырочки грибы будут дышать и не испортятся, а также их будет покрывать полностью рассол. Накрыть банку марлей и унести в холод. Солятся грузди по этому рецепту 1-1,5 месяца (30-40 суток). Когда грибы будут готовы, нужно их хорошенько промыть, добавить к ним нарезанный репчатый лук и растительное масло.

Хрустящие солёные грузди на зиму с уксусом в домашних условиях

Ингредиенты: грузди — 1 кг, соль каменная — 1,5 ст. лож., вода — 300 мл (1,5 ст.), укроп — 1 пучок, чеснок — 5-6 долек, уксус 9% — 1 ст. лож., лист хрена — 1 шт., лавровый лист — 1-2 шт., чёрный перец горшком — 4 шт., душистый перец горошком — 4 шт.

Способ приготовления:

Грибы очистить от лесного мусора и замочить в холодной воде, белые грузди на 3-е суток, чёрные на 5 суток (так как в них намного больше горечи). Воду меняйте 3- 4 раза в день и промывайте грибы. Вымоченные грибы переложите в сито или дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Измельчите укроп и чеснок, переложите в миску, добавьте соль и перец, перемешайте. В чистую стерилизованную (сухую) банку выкладывайте слоями грибы и приправу (укроп/чеснок/перец/соль). Когда банка будет заполнена до верху — влейте 1 столовую ложку уксуса, положите сверху лист хрена. Уберите в прохладное место (холодильник или погреб) на 1 -1,5 месяца. Через 30-40 дней грибы можно кушать.

Горячий способ засолки маслят

Ингредиенты: 2 кг маслят, 750 мл воды, 5 зубков чеснока, 2 ст. л. Соли, 20 горошин черного перца, 6 горошин душистого перца, 3 лавровых листа, 5 зонтиков укропа, 1 корень хрена, 6 листов смородины.

Способ приготовления:

Очищенные от липкой кожицы грибы нужно промыть и нарезать. Подготовленные маслята выложить в кастрюлю, залить водой, добавить соль и специи. Варить на среднем огне, пока плодовые тела не опустятся на дно. Пену нужно постоянно снимать. Грибы необходимо откинуть на дуршлаг, рассол слить в отдельную тару и остудить. Чеснок и корень хрена порезать кусками, стручок чили разрезать пополам, помыть зелень. На дно деревянной бочки или керамической кастрюли уложить треть зелени. Потом положить слой маслят, снова зелень, грибы, а сверху – оставшиеся пряности. Залить остывшим рассолом. Накрыть емкость марлей, положить крышку или тарелку, а сверху поставить гнет. Оставить заготовку на неделю при комнатной температуре. Хранить такую заготовку можно в этой же емкости под крышкой. Для более длительного хранения маслята раскладывают по стерилизованным литровым банкам, рассол кипятят повторно, разливают по емкостям, накрывают их тугими капроновыми крышками и ставят в холодильник.

Засолка маслят холодным способом

Ингредиенты: 1 кг маслят, 3 зубка чеснока, 4 лавровых листа, 2 ст. л. соли, 5 горошин черного перца, укроп и листья смородины по вкусу.

Способ приготовления:

С каждого масленка снять кожицу, промыть под проточной водой и дать обсохнуть. В большую эмалированную кастрюлю или ведро шляпками вниз выложить плодовые тела. Сверху – часть зелени, рубленого чеснока и специй. Слои чередовать до заполнения емкости. Тару накрыть плоской тарелкой и ставить гнет. Через сутки грибы пустят сок. Если он не покрывает плодовые тела – добавить немного подсоленной кипяченой воды комнатной температуры. Маслята разложить по баночкам, залить рассолом и на 2–3 недели поставить в холодильник.

Напомним, что Сиб.фм уже публиковал множество других рецептов, как сладких, так и солёных лакомств: рецепты оригинальных блюд из кабачков и огурцов; простой рецепт необычной окрошки; рецепт варенья из виктории.

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