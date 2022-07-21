Под Новосибирском похоронили военного из «группы Вагнера»

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В Новосибирской области простились с военнослужащим Иваном Начиновым — участником «группы Вагнера», погибшего в ходе спецоперации в Украине.

20 июля в деревне Силиш Усть-Тарского района состоялись похороны 32-летнего Ивана Начинова: он был бойцом частной военной компании «группа Вагнера» и принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

Как пишет газета «Знамя Труда», Иван Начинова родился в Новосибирске, но рано потерял родителей и был воспитан в приёмной семье. Во время обучения в школе он переехал в Усть-Тарский район, где жил и в последние годы жизни. В 2008 году Ивана призвали на действительную срочную военную службу, также он принимал участие в локальных конфликтах, получил звание «Ветеран боевых действий».

Организацией похорон военного занималась районная администрация: молодого человека похоронили в Старом Силише. Проводить военнослужащего в последний путь прибыли руководители Усть-Таркского района и все жители деревни, а также его знакомые из окрестных селений.

«Группой Вагнера» называют неофициальное вооруженное формирование, которое часто считается первой российской частной военной компанией. Первой операцией «группы Вагнера» принято считать захват украинских частей в Крыму в 2014 году. Также считается, что именно «группа Вагнера» оказала значительную помощь в организации антиукраинских военных формирований в Донбассе. Одним из отрядов, «зашедших» в Донбасс, был отряд Дмитрия Уткина, который вскоре стали называть по позывному командира — Вагнер.