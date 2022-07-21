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общество

Полицейские остановили угонщика стрельбой по колёсам иномарки

Фото Полицейские остановили угонщика стрельбой по колёсам иномарки
Фото Полицейские остановили угонщика стрельбой по колёсам иномарки

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Сотрудникам полиции пришлось стрелять по колёсам автомобиля, чтобы не дать угонщику скрыться на чужой машине.

Полицейским понадобилось применить табельное оружие для стрельбы по колёсам иномарки — таким образом правоохранители остановили угонщика в селе Урейск Акшинского района.

По информации пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю, ночью 20 июля на двор частного дома проник неизвестный и завёл стоящую там Toyota Corolla — ключи находились внутри салона.

После угона полицейские составили ориентировку с приметами украденной машины, которую позже заметили возле села Урейск. Водитель предпринял попытку скрыться, после чего сотрудник ГИБДД повредил колёса автомобиля выстрелами. После этого мужчина остановил транспорт и попытался убежать, но его задержали и доставили в отдел.

Как пишет ZabNews, угонщиком оказался уже судимый за аналогичное преступление 22-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело, а машину вернули хозяину.

Ранее ZabNews сообщали о жителях Забайкалья, которые сожгли машину таксиста после неудавшегося угона.

Ранее ZabNews рассказывал о читинце, который выкрал из квартиры бывшей возлюбленной деньги и украшения на 200 тысяч рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

угон
Забайкалье
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