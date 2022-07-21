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Проезд по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске ограничат до 1 августа

Фото Проезд по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске ограничат до 1 августа
Фото Проезд по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске ограничат до 1 августа

Фото: мэрия Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска с 22 июля по 1 августа ограничат проезд по Гусинобродскому шоссе из-за ремонта дороги.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщает, что с 22 июля до 1 августа на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродское шоссе будут проводиться работы по ликвидации пучинообразования дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта ограничат.

Ограничение будет проводиться в четыре этапа:

  • С 22 по 25 июля закрывается движение по ул. Доватора перед пересечением с Гусинобродским шоссе и по правой полосе со стороны ул. Волочаевской
  • С 25 по 27 июля — средняя и левая полосы движения по Гусинобродскому шоссе со стороны Волочаевской
  • С 27 по 29 июля — правая полоса движения по Гусинобродскому шоссе и проезд со стороны ул. Лазурной
  • С 29 июля по 1 августа закрываются средняя и левая полосы движения по Гусинобродскому шоссе со стороны ул. Есенина.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также не забывать соблюдать правила дорожного движения.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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Теги

Мэрия Новосибирска
ремонт дорог
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