Проезд по Гусинобродскому шоссе в Новосибирске ограничат до 1 августа

Фото: мэрия Новосибирска
В Дзержинском районе Новосибирска с 22 июля по 1 августа ограничат проезд по Гусинобродскому шоссе из-за ремонта дороги.
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщает, что с 22 июля до 1 августа на перекрестке улиц Доватора и Гусинобродское шоссе будут проводиться работы по ликвидации пучинообразования дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта ограничат.
Ограничение будет проводиться в четыре этапа:
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также не забывать соблюдать правила дорожного движения.
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