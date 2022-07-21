С 20 июля ГИБДД начнет массово лишать водителей прав – кто в зоне риска

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С 20 июля в России вводится новое правило для водителей. Его нарушение может повлечь за собой штраф и лишение водительский прав. Как сообщают в Госавтоинспекции, речь идёт об автомобилях, полученных по наследству. Проблема заключается в том, что многие граждане не сразу официально оформляют машину на себя, однако при этом садятся за руль.

Сотрудники Госавтоинспекции РФ сообщили о нарушении со стороны водителей, которое повлечет за собой лишение прав. В ближайшее время специалисты начнут выявлять таких нарушителей на дорогах, а подвести водителя может автомобиль, на котором он выехал на трассу.

По словам сотрудников, речь идет об автомобилях, которые достаются гражданам в наследство. Многие пренебрегают официальными процедурами, которые положены по закону, и сразу же садятся за руль такой машины. Такое случается, например, если человек, владеющий автомобилем, умер, а его родственник тут же садится за руль авто и выезжает на дорогу.

Такие люди полагают, что автомобиль перешёл им по наследству, и они не ошибаются. Однако, чтобы пользоваться таким автомобилем законно, необходимо провести ряд манипуляций. В первую очередь, как уточняют в ГИБДД, нужно подождать, пока наследство вступит в силу, а на это уходит несколько месяцев. Затем необходимо переоформить машину на себя.

Как уточняют в ведомстве, за выезд на таком автомобиле на дорогу предусматривается серьезное наказание. На первый раз штраф составит до 800 рублей. Но за повторное вождение санкция будет уже в размере 5000 рублей или даже лишения прав на срок до трех месяцев.

Автоинспекторы в ближайшее время будут выявлять таких нарушителей на дорогах собственными силами, то есть останавливая машину и пробивая ее по базам, а также с помощью приборов фиксации нарушений ПДД.

Напомним, с марта 2022 года автомобилистов начали штрафовать за отсутствие техосмотра, а с 1 июня водителей ждали новые ограничения, связанные с правилами безопасности. Как выяснил Сиб.фм, один из новосибирцев уже оплатил 160 штрафов ГИБДД на 150 тысяч рублей.

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