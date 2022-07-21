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общество

Самолёты Л-39 «Альбатрос» приземлятся в новосибирском Толмачёво 29 июля

Фото Самолёты Л-39 «Альбатрос» приземлятся в новосибирском Толмачёво 29 июля
Фото Самолёты Л-39 «Альбатрос» приземлятся в новосибирском Толмачёво 29 июля

Фото группы «Пилотажная группа "Русь"» во «Вконтакте»

Пилотажная группа «Русь» выступит на новосибирском авиашоу в Мочище 31 июля.

Эскадрилья «Русь» на самолетах Л-39 прибудет в Новосибирск 29 июля. Через два дня после этого пилоты будут выступать на авиашоу в Мочище. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Самолёты Л-39 «Альбатрос» используются в качестве тренировочных в военно-воздушных войсках России. Пилоты «Руси» доказывают свое мастерство, выступая с программой как в России, так и в Чехии, Эстонии, Латвии, Украине, Дании и Белоруссии.

Группа проследует по маршруту Вязьма Двоевка — Ульяновск — Челябинск — Омск —Новосибирск Толмачево.

Напомним, 31 июля в Новосибирске перекроют дороги в Мочище. Также стала известна программа авиашоу в Мочище-2022.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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