СК РФ не нашёл признаков нарушения в смерти новосибирского учёного Колкера

Фото Александра Фефелова
Военные следователи не обнаружили признаков преступления в смерти новосибирского физика Дмитрия Колкера, скончавшегося в СИЗО после ареста из-за обвинения в госизмене.
21 июля стало известно о результатах проверки, организованной главным военно-следственным управлением СК России после смерти новосибирского учёного Дмитрия Колкера — болевший четвёртой стадией онкологии физик скончался в СИЗО «Лефортово», куда его поместили после обвинения в государственной измене. Сообщается, что следователи не усмотрели признаков преступления в гибели учёного, и перенаправили заявление адвоката Дмитрия Колкера в ФСБ. Об этом сообщил адвокат скончавшегося учёного Александр Федулов.
«СК не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал мое заявление в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников», —
цитирует правозащитника ТАСС.
19 июля в Новосибирске прошло прощание с учёным, тело которого прибыло из Москвы.
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