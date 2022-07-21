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СК РФ не нашёл признаков нарушения в смерти новосибирского учёного Колкера

Фото СК РФ не нашёл признаков нарушения в смерти новосибирского учёного Колкера
Фото СК РФ не нашёл признаков нарушения в смерти новосибирского учёного Колкера

Фото Александра Фефелова

Военные следователи не обнаружили признаков преступления в смерти новосибирского физика Дмитрия Колкера, скончавшегося в СИЗО после ареста из-за обвинения в госизмене.

21 июля стало известно о результатах проверки, организованной главным военно-следственным управлением СК России после смерти новосибирского учёного Дмитрия Колкера — болевший четвёртой стадией онкологии физик скончался в СИЗО «Лефортово», куда его поместили после обвинения в государственной измене. Сообщается, что следователи не усмотрели признаков преступления в гибели учёного, и перенаправили заявление адвоката Дмитрия Колкера в ФСБ. Об этом сообщил адвокат скончавшегося учёного Александр Федулов.

«СК не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал мое заявление в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях своих же сотрудников», —

цитирует правозащитника ТАСС.

19 июля в Новосибирске прошло прощание с учёным, тело которого прибыло из Москвы.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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