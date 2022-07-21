Спецоперация в Украине на вечер 21 июля: правда о госпитализации Зеленского и поставки британского вооружения в Украину

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О ключевых событиях военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Какое противотанковое оружие передаст Британия в Украину

21 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будут направлены более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также десятки артиллерийских орудий и прочая военная помощь. Также Украина получит от Великобритании несколько радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тысяч единиц боеприпасов.

«Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны», —

цитирует Бена Уоллеса «Интерфакс».

Откуда появились сообщения о нахождении Зеленского в реанимации

21 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении опроверг информацию о том, что он находится в реанимации.

«Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 миллионов», —

цитирует президента Украины РБК.

До этого сразу на нескольких радиостанциях Украины прозвучали сообщения о том, что Владимир Зеленский находится в тяжелом состоянии в реанимации, а исполнение обязанностей президента делегировано спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Президент Украины назвал эту информацию «очередными фейками». Позже в холдинге TAVR Media, которому принадлежат упомянутые радиостанции, что сервера и сети её радиостанций подверглись кибератаке.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 21 июля, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.