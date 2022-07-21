Стали известны сроки поставок американских истребителей в Украину

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Герой России Липовой заявил, что американские истребители не помогут украинской армии. Украине потребуется минимум три — шесть месяцев для обучения летного и инженерно-технического состава для работы с американскими истребителями типа F-15, F-16 или F-18, если США примут решение передать их Киеву, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Таким образом он прокомментировал заявление начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна. Генерал не исключил, что Киев получит боевые самолеты европейского или американского производства. Необходимо обучить летный, инженерно-технический состав, подготовить аэродромы базирования, которые еще не выведены из строя. Это займет от трёх — шести месяцев, что требует денег и времени. Последнего у Украины осталось очень мало, как и целых аэродромов — их по пальцам можно пересчитать. И их уничтожат, если Запад поставит Киеву самолеты, как это делают со складами боеприпасов наши артиллеристы и ракетчики, — отметил Липовой.

По его словам, F-15\16\18 технически и морально устарели, стоят на вооружении США и стран НАТО 25–30–35 лет. Герой России также усомнился в возможности передать Украине истребители пятого поколения F-22 и F-35, так как Пентагон вряд ли хочет, чтобы РФ получила их в качестве трофеев и узнала об их недостатках и особенностях. Липовой не исключил, что Вашингтон делает подобные заявления только для проверки реакции Москвы и никаких конкретных действий данные обещания не повлекут.

F-15\16\18 хорошими были вчера, это самолеты четвертого поколения, на вооружении США и стран НАТО 25–30–35 лет находятся. Они морально и технически устарели, но в НАТО их заменить нечем, поэтому эту технику не списывают. F-35, F-22 — вряд ли это последние новинки, что есть у США, и раскрывать секреты Пентагон не хочет, так как из чужих рук — украинских — они могут попасть к нашим специалистам, а они вскроют их недостатки, что даст негативную рекламу, — добавил Липовой.