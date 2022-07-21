Теперь переоформить лицевой счет на электричество можно в МФЦ

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«Новосибирскэнергосбыт» в рамках улучшения доступности своих услуг вместе с МФЦ запускают совместный проект. Переоформить лицевой счет на электроэнергию в многофункциональном центре без лишних бумаг и обращений в энергосбытовую компанию можно во время операции по купле-продаже недвижимости.

Покупатели и продавцы жилья получили возможность оформить лицевой счет на себя непосредственно после регистрации договора купли-продажи и получения документов подтверждения перехода права владения недвижимостью, если не сделали этого ранее. И у такого предложения есть ряд преимуществ.

Во-первых, простота. Во время подачи документов на регистрацию сделки купли-продажи квартиры, комнаты или дома не нужно собирать дополнительные документы для манипуляций с лицевым счетом — достаточно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.

Во-вторых, это экономит время. Новым владельцам жилья не надо подавать еще одно заявление на переоформление в «Новосибирскэнергосбыт» — все действия компаний скоординированы и не требуют действий со стороны гражданина.

В-третьих, вопрос переоформления решается на месте. О завершении операции сообщат в течение нескольких дней. Долги бывшего собственника недвижимости не переходят и не беспокоят нового владельца.

В-четвертых, доступность. МФЦ расположены повсеместно – на данный момент на территории региона находится 42 филиала МФЦ, куда удобно добираться из любой точки города или области.

Предложение действует бесплатно по всей территории Новосибирской области.

Своевременное переоформление лицевого счета дает право на безграничное пользование сервисами и опциями личного кабинета, а также не беспокоиться о долговых обязательствах предыдущего владельца и лично на правах собственника контролировать удаленно начисления и оплату счетов.

Для того, чтобы переоформить лицевой счет за электроэнергию, нужно:

1. Сообщить об этом сотруднику МФЦ в момент получения документов на объект недвижимости.

2. Заполнить согласие на оформление.

3. Ждать подтверждения переоформления — оно придет на электронную почту в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.

Важно помнить, что процедура регистрации лицевого счета на нового владельца может замедлиться из-за непогашенных задолженностей за коммунальные услуги в предыдущей квартире. Поэтому перед покупкой недвижимости будет не лишним заказать справку об отсутствии задолженности и дополнительно проверить, оплачены ли счета, а в новом доме оценить работу счетчиков и заменить их, если в этом есть необходимость.

Ранее мы рассказывали об услуге «Обещанный платёж», которая позволяет оплачивать счета по электроэнергии без начисления пени.