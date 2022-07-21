Тропические вымеобразные облака появились в небе над Новосибирским

Фото «МК в Новосибирске»
В новосибирском небе вечером 21 июля появились вымеобразные облака — редкое явление для северных широт.
Вечером 21 июля в небе над Новосибирском можно было увидеть необычные облака: воздушная масса собралась в плотные «мешочки» нежно-розового цвета. Облака с такими ячейками называют вымеобразными: обычно они обладают серо-голубым оттенком, но из-за попадания прямых солнечных лучей может возникать эффект золотистой «подсветки».
Вымеобразные облака встречаются довольно редко и больше всего характерны для тропических широт, так как связаны с образованием тропических циклонов.
Кроме того, часто они возникают вместе с другими проявлениями мощной конвекции в небе — например, торнадо. В Новосибирске вечером 21 июля можно было почувствовать резкие порывы сильного ветра — возможно, они тоже стали причиной появления над городом этих необычных облаков.
Напомним, специалисты Западно-Сибирского УГМС спрогнозировали, что конец июля в Новосибирске будет прохладным и дождливым.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают