Уролог рассказал, приводит ли езда на велосипеде к импотенции

Уролог Захарченко объяснил, почему мужчинам не нужно долго кататься на велосипеде.

Долгая езда на велосипеде не может привести к импотенции, однако когда мужчина сидит на нем, происходит нарушение кровообращения органов малого таза, в том числе страдает предстательная железа, заявил в беседе с NEWS.ru врач-уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко. В этой связи эксперты рекомендуют периодически ездить стоя.

У велосипеда так устроено сиденье, что когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности, страдает предстательная железа. Поэтому рекомендуется периодически ездить стоя на велосипеде. Когда мы стоим, шевелим ногами, то кровоснабжение органов малого таза улучшается, —

подчеркнул Захарченко.