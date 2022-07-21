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общество

Уролог рассказал, приводит ли езда на велосипеде к импотенции

Фото Уролог рассказал, приводит ли езда на велосипеде к импотенции
Фото Уролог рассказал, приводит ли езда на велосипеде к импотенции

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Уролог Захарченко объяснил, почему мужчинам не нужно долго кататься на велосипеде.

Долгая езда на велосипеде не может привести к импотенции, однако когда мужчина сидит на нем, происходит нарушение кровообращения органов малого таза, в том числе страдает предстательная железа, заявил в беседе с NEWS.ru врач-уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко. В этой связи эксперты рекомендуют периодически ездить стоя.

У велосипеда так устроено сиденье, что когда мужчина сидит, в какой-то степени нарушается кровоснабжение органов малого таза, в частности, страдает предстательная железа. Поэтому рекомендуется периодически ездить стоя на велосипеде. Когда мы стоим, шевелим ногами, то кровоснабжение органов малого таза улучшается, —

подчеркнул Захарченко.

По словам уролога, во избежание проблем с предстательной железой лучше всего ездить на велосипеде не более часа в день.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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