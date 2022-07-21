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В Новосибирске мужчина зарезал приятеля за грубое слово

Фото В Новосибирске мужчина зарезал приятеля за грубое слово
Фото В Новосибирске мужчина зарезал приятеля за грубое слово

Фото: Igor bispo / unsplash.com

В Октябрьском районе Новосибирска попойка в квартире закончилась поножовщиной. В результате, один из собутыльников скончался на месте.

В Новосибирске на улице Грибоедова полицейские задержали 55-летнего, ранее неоднократно судимого, мужчину. По версии следствия, фигурант жестоко расправился со своим приятелем прямо во время застолья. Поводом послужили оскорбительные высказывания со стороны потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления СКР: "Фигурант по делу нанес потерпевшему не менее 4 ударов ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте".

Предполагаемый убийца сам вызвал на место преступления полицию и скорую помощь и после задержания сразу дал признательные показания.

На сегодняшний день бытовые убийства остаются, пожалуй, самым распространенным видом особо тяжких преступлений. Причем, не редко жертвами кровавых алкогольных разборок становятся знакомые и даже родственники преступников.

Не так давно Сиб.фм рассказывал о женщине, которая жестоко расправилась со своей подругой.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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