В Новосибирске на площади Маркса завершается работа по озеленению

В Новосибирске на площади Карла Маркса заканчивается озеленение территории с памятником Покрышкину.

21 июля управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска отчиталось о ходе работ по озеленению на левом берегу. Информация об этом появилась в сообществе «Зелёный Новосибирск» ВКонтакте.

На текущий момент благоустроен газон, а также полностью высажены зелёные насаждения. Финальный этап — посадка цветников.

«На площади Карла Маркса завершаются работы по озеленению территории с памятником Покрышкину. Проведено устройство газона, зеленые насаждения высажены в полном запланированном объеме, осталось произвести посадку цветников», — сообщается в публикации «Зелёного Новосибирска».

Напомним, работы по озеленению вокруг памятника Покрышкину начались 4 июля. На тот момент уже была вымощена дорожка, а также установлена подсветка.