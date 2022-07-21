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В Новосибирске на площади Маркса завершается работа по озеленению

Фото В Новосибирске на площади Маркса завершается работа по озеленению
Фото В Новосибирске на площади Маркса завершается работа по озеленению

В Новосибирске на площади Карла Маркса заканчивается озеленение территории с памятником Покрышкину.

21 июля управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска отчиталось о ходе работ по озеленению на левом берегу. Информация об этом появилась в сообществе «Зелёный Новосибирск» ВКонтакте.

На текущий момент благоустроен газон, а также полностью высажены зелёные насаждения. Финальный этап — посадка цветников.

Фото В Новосибирске на площади Маркса завершается работа по озеленению 2

«На площади Карла Маркса завершаются работы по озеленению территории с памятником Покрышкину. Проведено устройство газона, зеленые насаждения высажены в полном запланированном объеме, осталось произвести посадку цветников», — сообщается в публикации «Зелёного Новосибирска».

Напомним, работы по озеленению вокруг памятника Покрышкину начались 4 июля. На тот момент уже была вымощена дорожка, а также установлена подсветка.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
озеленение
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