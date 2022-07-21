В Новосибирске начали строить бомбоубежища за 1,6 млн

Личное защитное сооружение должно спасти жителя Новосибирска от бомбежки, ядерного удара, мародеров, грабителей, воров, эпидемий, стихийных бедствий.

Строительная компания из Новосибирска, которая занимается коттеджами, 19 июля добавила в список услуг предложение построить бункер или убежище всем желающим. Для тех, кто настроен менее решительно, также появились предложения комнат безопасности. Предложения начинаются от 1,6 млн рублей.

Как утверждает компания на странице товара, защитное сооружение спасет от бомбежки, ядерного удара, мародеров, грабителей, воров, эпидемий, стихийных бедствий.

Предлагаются разные варианты наполнения и оформления защитных сооружений, начиная с небольшой комнаты, где можно дождаться помощи, до полноценного автономного бункера с электричеством, водопроводом и защитой от химической и радиационной угрозы.

Все убежища будут располагаться под землей, и всегда будут включать в себя аварийный выход, автономную вентиляцию, собственный электрогенератор и уборную.

В максимальной комплектации можно использовать подземное убежище как уютно обустроенный погреб.

По заявлению автора объявления, комнату безопасности можно создать даже в собственной квартире в многоэтажном доме. Она должна защитить от воздушных угроз, а в мирное время изолированное и укрепленное помещение можно использовать как отличный домашний кинотеатр.

Напомним, бункер Сталина в Самаре может стать частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также недавно в Новосибирске рабочий провалился в бункер для хранения зерна с пятиметровой высоты.