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В Новосибирске задержали организатора и участников запрещённой в РФ секты

Фото В Новосибирске задержали организатора и участников запрещённой в РФ секты
Фото В Новосибирске задержали организатора и участников запрещённой в РФ секты

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские задержали женщину-организатора и трёх участниц запрещённой секты «Алля Аят».

21 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о «пресечении деятельности ячеек запрещенного на территории Российской Федерации религиозного объединения»: в Октябрьском районе полицейские задержали женщину-организатора, женщину-координатора и ещё двоих участниц секты «Алля Аят». Как уточнили в пресс-службе ведомства, встречи последователей секты проходили в квартире местной жительницы. Также для сборов отводился и арендованный в Советском районе города офис.

«Полицейскими установлено, что в ходе встреч адептов было организовано «лечение» с использованием религиозных практик группы с распространением литературы, признанной в установленном законом порядке экстремистской. С целью материального обеспечения запрещенной региональной группы лидерами и участниками были организованы сборы денежных средств», —

дополнили в региональном МВД.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности» и «Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В ведомстве сообщили, что во время обысков в квартирах участников секты были изъяты мобильные телефоны, график дежурств адептов, и книги, часть из которых признаны запрещенными.

Фото В Новосибирске задержали организатора и участников запрещённой в РФ секты 2

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по сбору доказательственной базы и установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности участников религиозной группы», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно о суде над организатором и участниками секты «Община Виссариона».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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