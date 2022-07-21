В Сети появился бесплатный путеводитель по Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Виртуальный гид для туристов разработала компания МТС к юбилею Новосибирской области.

Бесплатный путеводитель по Новосибирской области разработала компания МТС. С помощью виртуального гида туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного и полезного пребывания в регионе.

Как сообщили в пресс-службе МТС, путеводитель подготовлен совместно с Новосибирским государственным краеведческим музеем к 85-летию образования Новосибирской области совместно.

"Абоненты МТС, которые прибывают в Новосибирскую область любым видом транспорта, получат приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид. Турист «в один клик» попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей региона", — объяснили в МТС.

Виртуальный гид доступен абонентам всех операторов мобильной связи.

Среди объектов, рекомендованных к посещению, — Академгородок и Обское море, Новосибирский Зоопарк и НОВАТ, озеро Карачи и самый длинный метромост, мамонт Самсон и Бердские скалы, – в мобильный гид вошли как знаковые места и архитектурные памятники, так и природные достопримечательности. Собирательный образ региона завершает раздел «Местная кухня», куда вошли популярные местные блюда.