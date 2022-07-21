В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте

В Заельцовском парке Новосибирска закрыли доступ к детским площадкам из-за обнаруженных во время тестирования дефектов.

21 июля детские площадки в Заельцовском парке закрыли для посещения: во время тестирования установленного на них оборудования были выявлены «замечания и недостатки». Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице ВКонтакте.

Заммэра уточнила, что площадки будут вновь открыты для гостей парка после устранения дефектов либо замены оборудования.

«К сожалению, мы вынуждены временно ограничить доступ к детскому игровому оборудованию в Заельцовском парке. Это сделано для обеспечения безопасности и здоровья. При тестировании этого оборудования были выявлены замечания и недостатки, выдано предписание поставщику. В ближайшее время специализированная организация проведет техническое освидетельствование этого оборудования. После того,как по результатам заключения подрядчик устранит дефекты или заменит оборудование, площадки вновь будут открыты», — написала Анна Терешкова.

Напомним, несколькими днями ранее на одну из велодорожек в Заельцовском парке упал строительный забор — он опрокинулся из-за сильных порывов ветра.