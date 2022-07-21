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В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов

Фото В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов
Фото В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов

Фото со страницы Анны Терешковой ВКонтакте

В Заельцовском парке Новосибирска закрыли доступ к детским площадкам из-за обнаруженных во время тестирования дефектов.

21 июля детские площадки в Заельцовском парке закрыли для посещения: во время тестирования установленного на них оборудования были выявлены «замечания и недостатки». Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице ВКонтакте.

Заммэра уточнила, что площадки будут вновь открыты для гостей парка после устранения дефектов либо замены оборудования.

Фото В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов 2

Фото В Заельцовском парке Новосибирска детские площадки закрыли из-за дефектов 3

«К сожалению, мы вынуждены временно ограничить доступ к детскому игровому оборудованию в Заельцовском парке. Это сделано для обеспечения безопасности и здоровья. При тестировании этого оборудования были выявлены замечания и недостатки, выдано предписание поставщику. В ближайшее время специализированная организация проведет техническое освидетельствование этого оборудования. После того,как по результатам заключения подрядчик устранит дефекты или заменит оборудование, площадки вновь будут открыты», — написала Анна Терешкова.

Напомним, несколькими днями ранее на одну из велодорожек в Заельцовском парке упал строительный забор — он опрокинулся из-за сильных порывов ветра.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
заельцовский парк
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