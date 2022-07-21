Вирусолог из Новосибирска Чепурнов объяснил неэффективность масок против нового субварианта COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский учёный Александр Чепурнов разъяснил, почему маски не будут достаточно эффективно защищать от заражения новым субвариантом омикрона.

20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил, что в регионе могут снова ввести масочный режим, если этого потребует динамика заражений коронавирусом. Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, будет ли эффективным способом борьбы с новой волной COVID-19 ношение масок в общественных местах.

По словам вирусолога, новый субвариант омикрона обладает повышенной заразимостью, поэтому стандартные медицинские маски, доступные в аптеках, вряд ли смогут стать надёжным барьером, способным остановить вирус.

«Вирус стал настолько летучим и настолько заразным, что у меня нет уверенности, что обычные смотровые маски, которыми мы пользуемся, смогут от него защитить. Они не герметичны и прилегают недостаточно плотно — а заразиться сейчас можно не только через крупнодисперсный аэрозоль, который образуется при дыхании, но и через мелкодисперсный. Пока для заражения была нужна была высокая инфицирующая доза, маски, безусловно, играли важную роль, но сегодня у меня нет уверенности, что от них будет положительный эффект»‎, — прокомментировал учёный.

Тем не менее, пока неэффективность масок против нынешнего варианта COVID-19 не докажут или опровергнут экспериментальным путём, носить их лучше в рекомендательном порядке.

«‎Для людей, которые очень боятся заразиться и которые положительно относятся к маскам, безусловно, будет правильнее их носить. Для тех, у кого это вызывает раздражение, навязывать ношение масок уже, наверное, не стоит»‎, —

отметил Александр Чепурнов.

Также учёный дополнил: для защиты от нового субварианта омикрона не подойдут маски с клапаном, так как они защищают только вдох, но не снижают инфекционную нагрузку на выдохе больного человека. Поэтому вирусолог рекомендует носить маски категории FFP2 — медицинские респираторы: «‎Они предоставляют бóльшую защиту и прилегают плотнее»‎.

Напомним, в начале июля губернатор региона потребовал усилить профилактические меры распространения COVID-19.