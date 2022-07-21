Жителей Новосибирска предупредили о сильном ветре 22 июля

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Новосибирцев предостерегли от порывов ветра до 17 метров в секунду 22 июля.

В пятницу в Новосибирск и регион может прийти ощутимое усиление ветра. В ночь на 22 июля скорость ветра останется на уровне 5-10 метров в секунду, а в дневное время может увеличиться до 12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду — в специальной шкале такая скорость отнесена к ветру, который характеризуется как «крепкий».

Также 22 июля не исключены кратковременный дождь и гроза, передаёт Западно-Сибирский УГМС.

Напомним, 17 июля во время сильного ветра с крыши одного из домов на Затулинке сорвало значительный кусок кровельного материала.