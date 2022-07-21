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общество

Жители Новосибирска пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн»

Фото Жители Новосибирска пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн»
Фото Жители Новосибирска пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн»

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирцы заметили перебои в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

21 июля жители Новосибирска обратили внимание на сбои в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»: некоторые столкнулись с невозможностью зайти в свою учётную запись.

При попытке входа в приложение на экране появлялось сообщение о том, что «Сбербанк Онлайн» временно недоступен, и предложение повторить попытку через некоторое время.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — написали в официальном Telegram-канале «Сбер».

Напомним, весной новосибирцы массово жаловались на сбои в работе приложения Wildberries.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
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