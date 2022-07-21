Жительница Новосибирска сделала татуировку "Собственность" на лобке

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Сентиментальная жительница Новосибирска сделала татуировку в интимном месте. Когда чувства остыли, она решила свести рисунок, но это оказалось не так просто сделать.

Удаление татуировок в интимных зонах — сложная процедура из-за строения кожи в тех местах: она тонкая и нежная, а под внешней оболочкой находится большой слой жировой ткани. «В большинстве случаев их можно осветлить, сделать менее заметными. Но вывести целиком — это практически магия», — говорит мастер лазерного удаления татуировок из Новосибирска Сергей Хребтов.

На вопрос, смущаются ли клиенты, специалист говорит: «Когда люди приходят ко мне, они, как правило, уже в таком отчаянии, что единственное, чего они стесняются — это своей татуировки».

По словам мастера, обычно рисунки, которые его просят удалить, не имеют художественной ценности. Чаще всего это признания в любви, надписи в духе названия сериала «Саша+Маша» и романтичные фразы по типу «Ты встретил меня ужасной зимой» или «F.A.M.I.L.Y». Реже наносят и сводят маленькие рисунки, например, узоры, линии, котики, сердечки или стрелочки.

«Самое нелепое, что мне доводилось сводить — надпись на лобке "Собственность [...]"», — делится Сергей.