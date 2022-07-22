14-летняя девушка выжила после падения с четвёртого этажа

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14-летняя девушка осталась жива после падения с балкона пятого этажа.

21 июля стало ивестно о 14-летней читинке, которая выпала с балкона, находящемся на пятом этаже дома в посёлке КСК. Несмотря на опасную высоту, девушка выжила — после падения её госпитализировали в отделение травматологии. Известно, что в медицинское учреждение она прибыла в состоянии средней тяжести: пострадавшая получила множественные травмы, при этом признаков криминала обнаружено не было.

«Доставлена в Краевую детскую клиническую больницу в отделение травматологии. Состояние средней степени тяжести», — цитирует пресс-службу министерства здравоохранения Забайкальского края ZabNews.

Ранее ZabNews сообщали о полицейских, которые прострелили колёса машины, чтобы остановить пытавшегося скрыться угонщика.

Также ZabNews писали о жителе Читы, который после расставания с возлюбленной ограбил её квартиру на 200 тысяч рублей.