5 летних романов для молодых, которые понравятся и взрослым

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Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, принимая солнечные ванны и наслаждаясь скоротечной жарой. Студенты и школьники во время каникул даже свои вечные гаджеты побросали, предпочитая им окрестные водоемы, пикники в парках и игры под открытым небом. И, конечно, книги. Популярность бумажных книг среди цифрового поколения обусловлена трендом на тактильность – нам снова хочется «держать в руках, перелистывать, ставить на полку».

«Читай-город» представляет летнюю подборку книг в жанре young adult*, которые помогут скоротать время в дороге, зарядят настроением вечером на даче или помогут с обретением ровного загара во время пляжного отдыха.

Кстати, жанр молодежных книг в последнее время набирает популярность и среди взрослых читателей. Это легко объяснить: в романах young adult полно приключений и магии, кипят страсти и творятся великие дела, проверяется настоящая дружба и встречается первая искренняя любовь.

Подростковые книги часто написаны простым современным языком, поэтому их можно отнести к легкому чтению. Они дают возможность расслабиться, заново пережить с героями уже пройденные жизненные уроки и яркие эмоциональные моменты. Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы предпочесть ненапряжный young adult философствующему Толстому или Набокову. Главное – найти ту самую книгу.

Щепотка магии (12+)

Харрисон М.

«Какой смысл в приключениях, если их не с кем разделить?»

Красивая, наполненная летним настроением тетралогия Мишель Харрисон напоминает залитые солнцем воспоминания о детстве. В них добрая бабушка и озорные сестры, а в воздухе прямо пахнет волшебством. Завораживающая сказка о семейных тайнах, зловещих заклинаниях и древних легендах.

ХОХО. Целую. Обнимаю (16+)

О А.

«Люди чего только не делают, чтобы защитить свое сердце».

Что может быть лучше книг о волшебстве летним вечером? Конечно, книги про любовь. Особенно ту, что «нечаянно нагрянет» – как вышло с Дженни, жизнь которой делилась между школой и музыкалкой, пока она не встретила Джеву. Они провели чудесный вечер. А потом Джинни узнала, что Джева – участник модной k-pop-группы в Корее. И по условиям контракта не может ни с кем встречаться.

Сейчас и навечно (18+)

Скотт Э.

«Все достойны любви. Но сперва стоит полюбить себя».

Долгожданным глотком свежего ветра для Дарлин стал шанс начать все заново в Сан-Франциско, где она пытается забыть и снова начать танцевать. Жизнь Сойера – натянутый канат, на котором он балансирует дни напролет: занятия по праву, экзамены, встречи в суде. Эти двое оказались соседями и перевернули жизни друг друга, но прошлое Дарлин вот-вот вырастет между ними стеной.

36 вопросов, чтобы влюбиться (16+)

Кузнецова З.

«Лето почти всегда ощущается как целая прожитая жизнь».

Милый летний роман отечественного автора, герои которого решают проверить на практике расхожую теорию: если незнакомцы вместе ответят на 36 вопросов, они влюбятся друг в друга. Ничего себе школьные проекты у этих старшеклассников. Несмотря на название, в эксперименте почти сразу все пойдет не по плану. Одно можно сказать наверняка: хорошее настроение по прочтении будет обеспечено.

Один из нас – следующий (16+)

Макманус К.М.

«Носить в себе обиду – все равно что выпить яд и ждать, что умрет кто-то другой».

В школе Бэйвью-Хай поселился новый кошмар. Некто предлагает старшеклассникам сыграть в игру «Правда или вызов», заставляя выбирать между отчаянным испытанием или постыдной правдой, о которой узнают все. Кто организовал это, что ему нужно и почему он не останавливается даже после того, как один из учеников погиб? Остросюжетная история из старшей школы для любителей детективов.