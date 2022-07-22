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общество

Диетолог рассказала, кому лучше не употреблять сухофрукты

Фото Диетолог рассказала, кому лучше не употреблять сухофрукты
Фото Диетолог рассказала, кому лучше не употреблять сухофрукты

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Диетолог Соломатина объяснила, кому стоит отказаться от сухофруктов.

В сухофруктах сохраняется большинство полезных веществ, но из-за высокой концентрации сахара и клетчатки они становятся более калорийными и сладкими, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Как отметила специалист, в этой связи сухофрукты не стоит употреблять диабетикам, людям с лишним весом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, да и полностью здоровым людям не нужно ими злоупотреблять.

Диетолог напомнила, что сейчас большое значение уделяют внешнему виду сухофруктов. Так, их зачастую покрывают различными парафинами, маслами, а это может привести к негативным последствиям. Например, курагу могут обработать сернистым газом, чтобы она не плесневела.

В природе если курагу высушить, она будет вся сухая и сморщенная. На прилавках курага и чернослив — все блестяще и красиво, но мы же потребляем при этом множество неполезных веществ. Нужно просто помнить про калорийность и сахар. Конечно, вместо конфеты и тортов лучше использовать сухофрукты, их можно добавлять в кашу или творог. Для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, содержание клетчатки в сухофруктах может вызвать неприятные последствия в виде метеоризма и болей. Это из-за большого количества концентратов клетчатки, —

объяснила Соломатина.

Ранее диетолог Анна Киселева рассказала, что сахар, как и алкоголь, может вызвать у человека чувство зависимости, так как глюкоза при попадании в организм связывается с рецепторами, которые посылают в мозг соответствующие сигналы. Она уточнила, что употребление сладкого стимулирует выработку гормонов счастья — дофамина и серотонина.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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