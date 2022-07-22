Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Диетолог рассказала о разрушении сахаром полезных свойств чая

Фото Диетолог рассказала о разрушении сахаром полезных свойств чая
Фото Диетолог рассказала о разрушении сахаром полезных свойств чая

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Диетолог Круглова развеяла миф о разрушительном влиянии сахара на полезные свойства чая.

Добавление сахара в чай не разрушает полезные свойства напитка, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт объяснила, что витамины, антиоксиданты, а также тонизирующие качества не страдают, если чай подсластить.

Полезные свойства чая, витамины сохраняются, и антиоксиданты под действием сахара не разрушаются. Он так же будет тонизировать, содержание кофеина не снизится. Однако мы получим дополнительный сахар, а про него понятно — его количество стоит ограничить, —

отметила Круглова.

Она подчеркнула, что чай воздействует на центральную нервную систему не так «активно», как кофе — чай тонизирует не так ярко, но более продолжительное время. Диетолог также посоветовала людям, чувствительным к кофеину, пить именно чай.

Эксперт напомнила и о полезных свойствах антиоксидантов, содержащихся в чае: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».

Ранее терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

здоровье
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42398
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
39548
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
18969
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17224
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
16926
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
14875
Депутат Пирогова получила угрозы убийством после твита о погибших военных
12859
По 10000 рублей на подготовку к школе: когда зачислят деньги в июле и августе 2022 года