Диетолог рассказала о разрушении сахаром полезных свойств чая

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Диетолог Круглова развеяла миф о разрушительном влиянии сахара на полезные свойства чая. Добавление сахара в чай не разрушает полезные свойства напитка, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт объяснила, что витамины, антиоксиданты, а также тонизирующие качества не страдают, если чай подсластить. Полезные свойства чая, витамины сохраняются, и антиоксиданты под действием сахара не разрушаются. Он так же будет тонизировать, содержание кофеина не снизится. Однако мы получим дополнительный сахар, а про него понятно — его количество стоит ограничить, — отметила Круглова.

Она подчеркнула, что чай воздействует на центральную нервную систему не так «активно», как кофе — чай тонизирует не так ярко, но более продолжительное время. Диетолог также посоветовала людям, чувствительным к кофеину, пить именно чай.

Эксперт напомнила и о полезных свойствах антиоксидантов, содержащихся в чае: профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, «а также есть данные, что хорошо влияют на кожу, волосы и ногти».

Ранее терапевт Виктор Лишин заявил, что употребление кофе в жаркую погоду повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Эксперт отметил, что напиток обладает мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию. Он добавил, что кофе сужает сосуды, а сильная жара способствует их расширению, из-за этого давление может повыситься.