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ЕС ввёл санкции против сына владельца ресторанов «Вкусно — и точка» в Новосибирске

Фото ЕС ввёл санкции против сына владельца ресторанов «Вкусно — и точка» в Новосибирске
Фото ЕС ввёл санкции против сына владельца ресторанов «Вкусно — и точка» в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Сын владельца сети ресторанов «Вкусно — и точка» попал в новый санкционный список Евросоюза.

21 июля страны Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций в отношении ряда политиков РФ. Теперь в их списке фигурирует и депутат Законодательного собрания Кемеровской области Роман Говор — сын кузбасского предпринимателя Александра Говора, который владеет сетью ресторанов «Вкусно — и точка». На июль 2022 года в Новосибирске действует девять точек этой сети, ещё одна работает в Бердске.

Романа Говора, который входит в состав фракции «Единая Россия», избрали депутатом Заксобрания Кемеровской области в 2018 году.

Как сообщает РБК, полный тезка Романа Говора указан в сервисе «Контур.Фокус» в качестве генерального директора ООО «Отель управление», связанного с отелем «Кортъярт» (Санкт-Петербург), гендиректора ООО «Лечебно-диагностического центра «Стоматологическая клиника Эксима 2» (Новосибирск), а также владельца единственного владельца музея автомототехники «Ретропарк» (Новокузнецк).

Известно, что до прекращения деятельности McDonald's на территории РФ Александр Говор с 2015 года владел по франшизе 25 ресторанами в Новосибирске, Бердске, Кемерово, Томске, Красноярске, Новокузнецке и Барнауле. В середине июля он же зарегистрировал АО «Вкусно и точка», и является единственным владельцем.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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санкции
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