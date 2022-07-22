Минус головная боль: в Южно-Чемском жилмассиве проложили пешеходную дорожку

Фото предоставлено горсоветом Новосибирска

В Новосибирске подрядчик обещает закончить работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Петухова в ближайшие две недели. Ранее жителям района приходилось передвигаться по проезжей части, так как тротуаров там попросту не было. Накануне дорогу проверил депутат Кировского района Сергей Трубников.

«Если говорить о транспортной и пешеходной доступности, это одни из самых больших головных болей для Южно-Чемского жилмассива. И, конечно, когда мы шли на выборы 2020 года, люди просили обратить внимание и помочь решить эту проблему. На сегодняшний момент нашлись средства для того, чтобы обеспечить пешеходную доступность», – рассказал Сергей Трубников.

Сейчас подрядчикам осталось заасфальтировать дорожку и установить знаки пешеходного перехода. Они гарантируют качество проделанной работы на пять лет. В случае выявления недочётов, будет применен механизм контроля и обратной связи.

протяженность участка, где идут работы — 130 метров

«Есть специальные службы муниципалитета, которые следят за качеством. Если мы видим, что дорога пришла в негодность или требуется какой-то ремонт, мы обращаемся в администрацию», – объяснил депутат.

Ремонт идёт на 130 метрах дороги по улице Петухова – от железнодорожного переезда до светофора на Советском шоссе.

Начать работы удалось во многом благодаря обращению жителя ЖК «Матрёшкин двор».

«Здесь зимой и летом приходилось ходить по проезжей части, когда снег никто не чистил, дождь, грязь была. А потом пришёл на приём к нашему депутату и обсудил проблемы с транспортом, с дорожками пешеходными. Мне помогли составить письмо, чтобы отправить его в мэрию. Потом мне пришёл ответ, и вот 12 июля увидел, что дорожку начали строить», – делится житель района ЖК «Матрёшкин двор» Михаил Белов.

Далее депутат планирует запустить социальный опрос о транспортной доступности, а также провести мониторинг пешеходных дорожек округа. Это позволит выявить болевые «точки» района и разработать решения по дальнейшему благоустройству.