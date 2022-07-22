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На трассе перевернулся рейсовый автобус с 15-ю пассажирами

Фото На трассе перевернулся рейсовый автобус с 15-ю пассажирами
Фото На трассе перевернулся рейсовый автобус с 15-ю пассажирами

Фото администрация Сызрани

На трассе в Самарской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Пассажиры ехали из Сызрани в сторону Рамено, когда транспорт съехал в кювет и перевернулся.

Всего в салоне находилось 15 человек, из которых 6 пострадали, в том числе подросток. Они госпитализированы в Сызранскую городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сообщается, что погибших нет.

Прокуратура города начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В том числе проверят его организацию пассажирским перевозчиком — сообщает издание sovainfo.ru.

Отметим, что на место аварии выезжал для координации работ глава Сызрани Анатолий Лукиенко.

Не так давно Сиб.фм рассказывал о ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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