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Новосибирский эксперт Пермяков сообщил, что России нечем заменить YouTube при блокировке

Фото Новосибирский эксперт Пермяков сообщил, что России нечем заменить YouTube при блокировке
Фото Новосибирский эксперт Пермяков сообщил, что России нечем заменить YouTube при блокировке

Фото: pixabay.

IT-эксперт из Новосибирска рассказал, что в России нет должной замены YouTube.

Жители Новосибирска обсуждают возможную блокировку YouTube. Обсуждение снова стало актуальным, так как Игорь Ашманов, член Совета по правам человека при президенте РФ, заявил, что YouTube в России могут заблокировать уже к осени, когда будет восстановлена и налажена работа Rutube.

О том, станут ли отечественные сервисы должной заменой зарубежным, рассказал в беседе с BFM-Новосибирск IT-эксперт Руслан Пермяков.

Руслан в первую очередь отмечает, что сейчас не идет улучшение существующего функционала. Все краткосрочные разработки, которые можно произвести до осени — это закрытие уязвимостей.

Закрытие YouTube — процесс политический, а не технический. Его могут закрыть как со стороны России по решению штрафов Роскомнадзора, так и со стороны Google.

Также в соцсетях в июле 2022 года стали обсуждать возможную блокировку WhatsApp. Никаких официальных подтверждений возможной блокировки нет, но при необходимости мессенджеру легко будет найти замену, считает Роман.

Напомним, ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер заявил, что Rutube не станет российским YouTube, «сколько денег ни вливай».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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