Фото: сообщество "Новосибирский планетарий" в "ВК"

23 июля в парке новосибирского планетария пройдет фестиваль воздушных змеев.

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Новосибирске 23 июля. Он проводится пятый раз в рамках Летнего астрономического пикника, который организует планетарий.

В программе фестиваля несколько событий:

17:00 – 17:45 — мастер-класс по изготовлению воздушного змея

Вести его будет педагог планетария Олег Круглов, который научит делать змея из подручных материалов. Мастер-класс бесплатный, но число участников ограничивается количеством материалов. Зарегистрироваться на занятие можно будет с 16:30 на стойке информации перед планетарием.

17:45 – 18:00 — мастер-класс по запуску воздушных змеев

Чтобы результат усилий на мастер-классе радовал глаз не только на земле, но и в воздухе, гостям предлагают практическую инструкцию и полезные советы.

18:15 – 19:00 — конкурсные полеты воздушных змеев

Для участия в них приглашаются все желающие любого возраста и с любым видом змея. Оцениваться конкурсные полеты будут в двух номинациях — фабричные и самодельные воздушные змеи. Зарегистрироваться на участие в конкурсных полетах можно с 16:30 до 18:00 на стойке информации перед планетарием.

Кроме этого, все участников ждет традиционная ярмарка-продажа фабричных змеев от постоянных партнеров компании «Воздушный мир», где можно выбрать себе змея и опробовать его на деле.

Летний астрономический пикник пройдет 23 июля с 17:00 до 22:00 в парке Большого новосибирского планетария по адресу Ключ-Камышенское плато 1/1.

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