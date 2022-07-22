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Новосибирский Сбербанк и МВД запустили серию профилактических мероприятий для подростков

Фото Новосибирский Сбербанк и МВД запустили серию профилактических мероприятий для подростков
Фото Новосибирский Сбербанк и МВД запустили серию профилактических мероприятий для подростков

Фото Сбера

Сотрудники Новосибирского отделения Сбербанка вместе с представителями ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали о финансовой грамотности более, чем тридцати подросткам, отдыхающим в детском оздоровительном лагере «Юбилейный».

Эксперты Сбера рассказали школьникам об основах банковской деятельности, финансовых продуктах, инвестициях и возможностях сервисов Сбербанка. Отдельный блок выступления был посвящен кибербезопасности и способам противостояния мошенникам, которые используют методы социальной инженерии.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Сбер регулярно проводит мероприятия по финансовой грамотности для разных групп населения – мы уверены, что это поможет не стать жертвой мошенников и грамотно управлять своими сбережениями. Это особенно актуально для выпускников школ и подростков, многие из которых только начали получать первые навыки по распоряжению собственными средствами. Это очень важная для нас часть работы – планируем, что до конца летних каникул проведем еще несколько аналогичных мероприятий в других детских оздоровительных лагерях региона».

Фото Новосибирский Сбербанк и МВД запустили серию профилактических мероприятий для подростков 2

Юлия Хабибуллина, руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области:

«Чтобы не стать жертвой мошенников, сотрудники полиции рекомендуют ни в коем случае не выполнять действия незнакомых лиц, требующих предоставить данные банковской карты якобы для устранения какой-либо возникшей проблемы. Не сообщайте никому Ваши персональные данные, не выполняйте сомнительные операции по указанию неизвестных лиц. При поступлении подозрительного звонка необходимо положить трубку и самим перезвонить на телефоны горячей линии банка и в отдел полиции».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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