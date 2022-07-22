Полицейские и киллер инсценировали убийство за 280 тысяч

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер
Сотрудники полиции и Следкома задержали подозреваемого в организации заказного убийства: мужчина был готов заплатить почти 300 тысяч.
21 июля стало известно о задержании 50-летнего жителя Сретенского района, которого подозревают в организации заказного убийства 32-летней знакомой.
Как сообщили в пресс-службе УМВД и СУ СКР по Забайкальскому краю, в мае 2022 года мужчина предложил своему ранее судимом знакомому 280 тысяч рублей за убийство 32-летней женщины. «Исполнитель» согласился, но позже сообщил о «заказе» в правоохранительные органы. После этого все встречи исполнителя и организатора находились под контролем оперативников.
Далее убийство женщины было инсценировано, а фотографии «выполненного» заказа знакомый передал подозреваемому. Его задержали 19 июля во время передачи средств.
Как сообщает ZabNews, подозреваемый признал вину, в текущий момент возбуждено уголовное дело. Заказчик убийства в течение расследования будет находиться в СИЗО.
Ранее ZabNews писали о 14-летней девушке, которая выжила после падения с балкона на пятом этаже жилого дома.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают