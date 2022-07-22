Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022

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Россиянам сообщили об очередной финансовой поддержке в размере 10 000 рублей от ПФР на детей в августе.

В 2021 году подобные выплаты уже осуществлялись в конце лета. По 10 000 рублей могли получить семьи, где воспитываются дети школьного возраста, то есть от 6 до 18 лет. Решение было принято главой страны Владимиром Путиным. Предполагалось, что такие средства смогут помочь семьям собрать их детей к школе.

Аналогичные выплаты осуществлялись и в 2020 году, в результате чего россияне начали ждать их уже практически каждый год.

В последнее время родители школьников стали активно задавать вопрос в интернете о том, будут ли повторять такие выплаты в России в 2022 году.

При этом в ПФР сообщили, что на данный момент информации о повторении таких выплат для россиян не поступало. А эксперты уточняют, что в августе многие родители все же получат деньги на детей, но это будут либо регулярные пособия, либо только что оформленные.

Например, родители смогут получить новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В ряде случаев размер такого пособия составляет как раз 10 000 рублей. Также около 10 000 рублей составит выплата на второго ребенка из материнского капитала. Такие выплаты будут перечисляться семьям в срок до 25 августа.

Ранее , Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область дополнительно получит более 1,6 млн рублей на выплаты классным руководителям в 2022 году. Семьи с детьми до 17 лет получат солидные выплаты в июле, а также какие справки нужны в ПФР, чтобы не получить отказ на пособие.

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