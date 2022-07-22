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общество

Спецоперация в Украине на вечер 22 июля: блокировка Google в ДНР и разблокировка экспорта зерна из Украины

Фото Спецоперация в Украине на вечер 22 июля: блокировка Google в ДНР и разблокировка экспорта зерна из Украины
Фото Спецоперация в Украине на вечер 22 июля: блокировка Google в ДНР и разблокировка экспорта зерна из Украины

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

О ключевых событиях военной спецоперации российской армии на территории Украины — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Почему в ДНР заблокировали Google?

22 июля руководство Донецкой народной республики объявило о решении заблокировать поисковой системы Google на территории республики.

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Как пишет ТАСС, накануне похожим образом высказался и глава Луганской народной республики. По мнению Леонида Пасечника, поисковая система пропагандирует терроризм, и «республика справится без неё».

Фото Спецоперация в Украине на вечер 22 июля: блокировка Google в ДНР и разблокировка экспорта зерна из Украины 2

«По сообщениям корр. ТАСС, поисковая система и сервисы Google в республике с четверга работают с перебоями», — добавляет издание.

Как теперь будет работать экспорт зерна из Украины?

22 июля Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины. Известно, что новый зерновой коридор будет пролегать по Чёрному морю — его работу обеспечит Турция. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, коридор для перевозки зерновой и сельскохозяйственной продукции через Чёрное море заработает в ближайшее время.

Фото Спецоперация в Украине на вечер 22 июля: блокировка Google в ДНР и разблокировка экспорта зерна из Украины 3

Как сообщает РБК, соответствующий документ подписал министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар при свидетельстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. После этого аналогичный документ подписал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Какие цифры озвучило Министерство обороны России?

По официальным данным Министерства обороны РФ, озвученным во время брифинга на вечер 22 июля, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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